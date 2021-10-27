Потік "нелегалів" до Ізраїлю: посол пояснив, як можна вирішити проблему

За його словами, український представник допомагав би ізраїльським прикордонникам визначати, хто їде нелегально, а хто ні. Україна та Ізраїль також планують розширити співпрацю в обміні інформацією, що допоможе теж запобігти таким випадкам.

"І третій момент - це розширення можливості легально працювати в Ізраїлі. У нас існує угода про будівельних робітників, які з України приїжджають до Ізраїлю. Ми готові цю угоду розширити. Якщо сьогодні щорічно приїжджає кілька сотень таких робітників, і ми готові збільшити це число", - заявив посол.

Також країни обговорюють можливість поширити цю угоду і на інші сфери. У тому числі на сферу соціально-реабілітаційної допомоги.

"До речі, коли приїжджав сюди наш президент, з ним приїхав і міністр Зеев Елькін, який відповідає за сферу будівництва", - повідомив посол.