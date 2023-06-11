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Поточні цінові обмеження заважають імпорту електроенергії з Європи, - експерт

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Неділя 11 червня 2023 20:49
Поточні цінові обмеження заважають імпорту електроенергії з Європи, - експерт Фото: поточні цінові обмеження заважають імпорту електроенергії з Європи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Зняття цінових обмежень на ринку електроенергії дасть можливість акумулювати кошти для відновлення постраждалої від ракетних обстрілів енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Зняття обмежень на ринку збільшуватиме можливості компаній з відновлення. Рішення, що сприяли б акумуляції фінансового ресурсу для прискорення відновлення, звичайно, позитивні", - сказав він.

Експерт звернув увагу, що в Україну заходить фінансова допомога від західних міжнародних партнерів, але цього однаково недостатньо для відновлення енергосистеми, адже українські компанії відчувають значний дефіцит коштів.

Прокіп зауважив, що підняття тарифів для населення, навіть попри обіцянки влади утриматися від цього кроку до завершення війни, є показником того, наскільки важка фінансова ситуація в секторі.

Ще один важливий момент, на якому наголосив експерт, неможливість імпортувати з європейських країн електроенергію за поточних прайс-кепів.

"Якщо навіть доведеться здійснювати імпорт електроенергії - важливо є синхронізувати прайс-кепи з європейськими, адже це зніме обмеження на експорт та імпорт", - сказав Прокіп.

Разом з тим він нагадав, що підвищення цін є частиною зобов’язань України по європейській інтеграції.

Нагадаємо, громадська організації "Перша енергетична рада" (ПЕР) заявила, що поточні цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи) є збитковими для більшості вітчизняних виробників електроенергії і унеможливлюють здійснення імпорту в достатніх обсягах.

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