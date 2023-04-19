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Текущие тарифы на электроэнергию для населения не покрывают стоимость производства, - эксперт

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Среда 19 апреля 2023 16:56
Текущие тарифы на электроэнергию для населения не покрывают стоимость производства, - эксперт Фото: текущие тарифы на электроэнергию для населения не покрывают стоимость производства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Для покрытия расходов энергокомпаний на производство электроэнергии нужно посмотреть тарифы для населения и создать специальный реестр потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра исследования энергетики Александра Харченко в эфире телемарафона.

"То, что сейчас тариф для населения не покрывает даже расходы на то, чтобы транспортировать электричество из электростанций к потребителю. А уж, чтобы его сгенерировать - там даже речи нет. То есть никоим образом не предусмотрены деньги. Поэтому рано или поздно этот праздник закончится", - сказал он.

По мнению Харченко, правильным решением было бы создание реестра граждан, в котором будет собрана информация, кто сколько тратит средств на коммунальные услуги. Это позволит определить, у кого расходы действительно высоки, а кто не сможет платить по рыночному тарифу.

"А уже после этого ввести эти рыночные тарифы. А тем, кто не может [оплачивать] - сделать прямой адресный механизм, когда люди получают определенную поддержку от государства", - добавил он.

По его подсчетам, такая модель поддержки населения обойдется государству в три раза дешевле, чем поддержание низких тарифов всем.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения может помочь восстановить разрушившуюся врагом энергосистему.

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