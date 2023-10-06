Потисли руки. Орбан емоційно відреагував на зустріч із Зеленським (фото)

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілися на полях саміту в італійській Гранаді 5 жовтня. Вони потисли один одному руки, а ЗМІ тим часом піймали цікавий погляд угорського глави уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання 444.hu.
Зауважимо, що на офіційній сторінці прем'єр-міністра Угорщини у Facebook опублікували галерею світлин з Орбаном на саміті Європейської політичної спільноти, з якої також стало відомо, що він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.
Втім, місцеві журналісти поширили більше кадрів, на яких зафіксували емоції угорського чиновника під час зустрічі з українським лідером.
Згідно зі знімками, вони потисли одне одному руки та обмінялися кількома словами.
"Прем'єр обмінявся кількома словами з українським президентом на зустрічі Європейського політичного співтовариства в Гранаді", - передали угорські журналісти з місця подій.
На перших двох фото можна побачити, що Орбан та Зеленський з усмішкою привітали один одного, потиснувши руки.
Фото: Зеленський з Орбаном обмінюються кількома словами (Getty Images)
Втім вже на наступних світлинах проявилися, на перший погляд, не дуже позитивні емоції Орбана. Також усмішка на обличчі Зеленського в мить змінилася на серйозний погляд.
Фото: Орбан невдоволено подивився під час рукостискання із Зеленським (Getty Images)
Про що може свідчити така міміка угорського прем'єра достеменно сказати не можна. Втім зазначимо, що проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем.
Після початку повномасштабного російського вторгнення Угорщина неодноразово гальмувала європейську допомогу Україні. Також офіційний Будапешт не надає військової підтримки українцям та ще виступає за блокування української агропродукції.
Сам Орбан неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.
Зокрема нещодавно він заявив, що його країна не підтримуватиме Україну в жодному питані у міжнародних відносинах, доки Київ не піде на поступки щодо етнічних угорців.
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