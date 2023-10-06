Потисли руки. Орбан емоційно відреагував на зустріч із Зеленським (фото)

Зауважимо, що на офіційній сторінці прем'єр-міністра Угорщини у Facebook опублікували галерею світлин з Орбаном на саміті Європейської політичної спільноти, з якої також стало відомо, що він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Втім, місцеві журналісти поширили більше кадрів, на яких зафіксували емоції угорського чиновника під час зустрічі з українським лідером.

Згідно зі знімками, вони потисли одне одному руки та обмінялися кількома словами.

"Прем'єр обмінявся кількома словами з українським президентом на зустрічі Європейського політичного співтовариства в Гранаді", - передали угорські журналісти з місця подій.

На перших двох фото можна побачити, що Орбан та Зеленський з усмішкою привітали один одного, потиснувши руки.

Фото: Зеленський з Орбаном обмінюються кількома словами (Getty Images)

Втім вже на наступних світлинах проявилися, на перший погляд, не дуже позитивні емоції Орбана. Також усмішка на обличчі Зеленського в мить змінилася на серйозний погляд.

Фото: Орбан невдоволено подивився під час рукостискання із Зеленським (Getty Images)

Проросійська позиція Орбана

Про що може свідчити така міміка угорського прем'єра достеменно сказати не можна. Втім зазначимо, що проросійський Орбан підтримує теплі зв'язки з Кремлем.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Угорщина неодноразово гальмувала європейську допомогу Україні. Також офіційний Будапешт не надає військової підтримки українцям та ще виступає за блокування української агропродукції.

Сам Орбан неодноразово конфліктував з Києвом, у тому ж числі з приводу можливості етнічних угорців вчитися своєю мовою після того, як Україна ухвалила у 2017 році закон про право школярів знати державну мову.

Зокрема нещодавно він заявив, що його країна не підтримуватиме Україну в жодному питані у міжнародних відносинах, доки Київ не піде на поступки щодо етнічних угорців.

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