Поток нефтедолларов в Москву резко сократился благодаря ограничению цен, - МЭА

Доходы России от экспорта нефти в феврале 2023 года упали еще на 2,7 млрд долларов до 11,6 млрд долларов из-за вступления в силу эмбарго ЕС на нефтепродукты. Это на 42% меньше, чем год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства ( МЭА ).

Как отмечается в докладе, бюджетные поступления Москвы от продажи нефти составили 6,9 млрд долларов, что составляет всего 45% от уровня годом ранее.

В то время как добыча нефти в России оставалась близкой к довоенному уровню в феврале, российский экспорт на мировые рынки сократился более чем на 500 тысяч баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, в феврале экспорт российской нефти упал на 500 тыс. баррелей в сутки до 7,5 млн баррелей в сутки.

Поставки в ЕС за месяц упали на 760 тыс. баррелей в сутки до 580 тыс. баррелей в сутки по сравнению с более чем 4 млн баррелей в сутки в начале 2022 года.

За последний год 4,5 млн баррелей в день российской нефти, ранее направлявшейся в ЕС, Северную Америку и ОЭСР, Азию и Океанию, были вынуждены искать альтернативные пути сбыта.

Покупатели в Азии, а именно в Индии и, в меньшей степени, в Китае, охотно брали партии сырой нефти со скидкой, но доля российской нефти в их структуре импорта может стать слишком большой, чтобы чувствовать себя комфортно, отмечают в МЭА.

По данным агентства, в феврале на Россию приходилось около 40% и 20% импорта нефти в Индию и Китай соответственно. В прошлом месяце на эти две страны приходилось более 70% российского экспорта сырой нефти.

МЭА приводит данные Argus Media Group и Kpler, согласно которым средневзвешенная экспортная цена на российскую нефть составила 52,48 долларов за баррель по сравнению с потолком в 60 долларов. Оценки даны на условиях FOB, что не включает расходы на доставку и страхование.