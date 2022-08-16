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Потерявшие работу украинцы смогут сохранить пенсию: как именно

Новина українською →
Украина, Вторник 16 августа 2022 18:44
Потерявшие работу украинцы смогут сохранить пенсию: как именно Фото: Оксана Жолнович, глава Минсоцполитики (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют ввести новый страховой взнос для того, чтобы потерявшие работу граждане смогли сохранить возможность выхода на пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Уже зарегистрирован законопроект. Мы впервые даем возможность людям заплатить за себя страховой взнос. Раньше можно было купить страховой стаж задним числом, но это было сложно. Сегодня мы упрощаем эту систему и цифровизируем ее. Будет единственное заявление о присоединении и его можно будет подать онлайн. Эта процедура будет рассчитана на 32 категории граждан", - подчеркнула Жолнович.

По ее словам, такая инициатива, в частности, предназначается для людей, которые лишились работы в предпенсионном возрасте. Они или их родственники смогут оплатить страховой взнос для того, чтобы сохранить возможность своевременного выхода на пенсию.

Напомним, ранее стало известно, что на освобожденной части Херсонской области возобновилась выдача украинских пенсий.

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