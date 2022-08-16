Потерявшие работу украинцы смогут сохранить пенсию: как именно

"Уже зарегистрирован законопроект. Мы впервые даем возможность людям заплатить за себя страховой взнос. Раньше можно было купить страховой стаж задним числом, но это было сложно. Сегодня мы упрощаем эту систему и цифровизируем ее. Будет единственное заявление о присоединении и его можно будет подать онлайн. Эта процедура будет рассчитана на 32 категории граждан", - подчеркнула Жолнович.

По ее словам, такая инициатива, в частности, предназначается для людей, которые лишились работы в предпенсионном возрасте. Они или их родственники смогут оплатить страховой взнос для того, чтобы сохранить возможность своевременного выхода на пенсию.