Потеряла более 3 литров крови: детали о пострадавших в стрельбе в Днепре
Состояние здоровья пострадавших в Днепре остается тяжелым. За жизнь троих врачи борются, еще двоим ничего не угрожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии", - написал он.
При этом Геращенко отметил, что жизнь других двоих раненых по оценкам врачей вне опасности.
"В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", - написал он, призвав при этом всех сдать кровь для раненых.
Напомним, в Днепре нацгвардиец расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.
Нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, был задержан через несколько часов.
После этого правоохранители открыли уголовное производство.