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Потеряла более 3 литров крови: детали о пострадавших в стрельбе в Днепре

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Днепр, Четверг 27 января 2022 10:49
Потеряла более 3 литров крови: детали о пострадавших в стрельбе в Днепре Фото: больница (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Состояние здоровья пострадавших в Днепре остается тяжелым. За жизнь троих врачи борются, еще двоим ничего не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Девушка получила ранение в колено, в плечо и самое тяжелое в живот. Сейчас хирурги больницы Мечникова борятся за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови. Еще один ее сослуживец получивший ранение в брюшную полость, также находится в тяжелом состоянии", - написал он.

При этом Геращенко отметил, что жизнь других двоих раненых по оценкам врачей вне опасности.

"В тяжелом состоянии находится также военнослужащий НГУ доставленный в 16 городскую больницу. У него ранения в грудь, в бедро и в плечо", - написал он, призвав при этом всех сдать кровь для раненых.

Напомним, в Днепре нацгвардиец расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Нацгвардеец, расстрелявший людей в Днепре, был задержан через несколько часов.

После этого правоохранители открыли уголовное производство.

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