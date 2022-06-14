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Втрата 1,5 млрд доларів через блокаду портів щомісяця: як це позначиться на курсі гривні

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 13:17
Втрата 1,5 млрд доларів через блокаду портів щомісяця: як це позначиться на курсі гривні Фото: курс долара виросте через блокаду портів для експорту зерна (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Щомісяця через блокування морських портів Україна втрачає 1,5 млрд доларів. Це негативно позначається на платіжному балансі і курсі гривні до долара.

Про це йдеться у колонці першого заступника голови Мінагрополітики Тараса Висоцького для РБК-Україна.

"Неможливість реалізувати агропродукцію на міжнародних ринках - це прямі збитки для українських аграріїв та економіки, а також значний тиск на платіжний баланс, що негативно впливає на курс валют", - написав він.

Як зазначив Висоцький, російська агресія розірвала традиційні логістичні маршрути експортних поставок с/г продукції. Адже морські порти забезпечували перевалку понад 80% зернових. Якщо до початку повномасштабної війни Україна експортувала через свої морські порти близько 5 млн тонн зернових щомісяця, то за перший місяць війни ця цифра скоротилася у 25 разів - до 200 тисяч тонн.

"І хоча у квітні і травні цього року нам вдалося частково диверсифікувати канали експорту, переорієнтувавшись на залізничний і річковий транспорт, обсяги поставок зерна за кордон все ще значно відстають від довоєнних показників. У квітні було експортовано тільки 1,1 млн тонн зернових, а в травні - 1,7 млн", - зазначив він.

Заступник міністра впевнений, що в таких умовах Європа і надалі повинна допомагати збільшувати обсяги, які Україна доставляє залізницею і автомобільним транспортом в порти Румунії, Польщі та країн Балтії.

"Але навіть цього буде недостатньо для повноцінного відновлення експорту. Незважаючи на збільшення обсягів, без розблокування своїх морських портів Україна в найближчій перспективі не зможе досягти довоєнних показників", - повідомив Висоцький.

За його даними, через блокаду українських морських портів на світовий ринок не може потрапити понад 20 млн тонн зернових і зернобобових і 5 млн олійних культур. Це урожай 2021 року. У липні розпочнеться перший збір озимих культур і питання експорту стане гострішим.

Нагадаємо, Україна цього року через війну втратить чверть збиральних площ зернових. Урожай скоротиться приблизно на третину - до 55 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

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