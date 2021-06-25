Потерпевшими по делу "Роттердам+" были заводы Коломойского, а не государство, - САП

Единственными потерпевшими в деле " Роттердам+" за весь период следствия и до момента ее закрытия считались лишь 2 ферросплавных завода в Никополе и Запорожье, которые принадлежат олигарху Игорю Коломойскому.

Об этом заявил старший прокурор САП Денис Демкив в интервью РБК-Украина.

"Никопольский завод ферросплавов и Запорожский завод ферросплавов по их заявлению включены в состав пострадавших. Заявлений от других лиц не поступало", - сообщил прокурор.

Он отметил, что Министерство юстиции не нашло оснований считать, что формула нанесла ущерб общественным интересам.

"Минюсту предлагали предъявить иск по этому производству, они отказались", - добавил прокурор.