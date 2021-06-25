Єдиними потерпілими у справі "Роттердам+" за весь період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи в Нікополі і Запоріжжі, які належать олігарху Ігорю Коломойському.

Про це заявив старший прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю РБК-Україна.

"Нікопольський завод феросплавів та Запорізький завод феросплавів за їх заявою включені до складу потерпілих. Заяв від інших осіб не надходило", - повідомив прокурор.

Він наголосив, що Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам.

"Мін'юсту пропонували пред'явити позов з цього провадження, вони відмовилися", - додав прокурор.