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Потерпілими в справі "Роттердам+" були заводи Коломойського, а не держава, - САП

Автор: РБК-Україна

Єдиними потерпілими у справі "Роттердам+" за весь період слідства й до моменту її закриття вважалися лише 2 феросплавних заводи в Нікополі і Запоріжжі, які належать олігарху Ігорю Коломойському.

Про це заявив старший прокурор САП Денис Демків в інтерв’ю РБК-Україна.

"Нікопольський завод феросплавів та Запорізький завод феросплавів за їх заявою включені до складу потерпілих. Заяв від інших осіб не надходило", - повідомив прокурор.

Він наголосив, що Міністерство юстиції не знайшло підстав вважати, що формула завдала шкоди суспільним інтересам.

"Мін'юсту пропонували пред'явити позов з цього провадження, вони відмовилися", - додав прокурор.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

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Роттердам+САП