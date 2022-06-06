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После потери крейсера "Москва" Россия перебросила на Змеиный средства ПВО, - британская разведка

Фото: Россия перебросила на остров Змеиный средства ПВО (mapio.net)
Автор: Александр Белоус

После потери крейсера "Москва" в апреле, российские силы, вероятно, перебросили на остров Змеиный несколько средств ПВО, включая системы SA-15 и SA-22. Они предназначены для блокады Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Вероятно, это оружие предназначено для противовоздушной обороны российских военных кораблей, действующих в районе острова Змеиный", - говорится в сообщении.

Активность России на острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует возобновлению морской торговли, в том числе экспорта украинского зерна, считают в британской разведке.

Как отмечается в сводке, рано утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Киеве, вероятно, в попытке сорвать поставки западной военной техники передовым украинским частям.

Кроме того, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои в оспариваемом городе Северодонецк, и российские войска продолжают продвигаться к Славянску в попытке окружить украинские силы.

Напомним, в конце мая для поддержки российской группировки на острове Змеиный направили усиление в виде трех катеров.

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