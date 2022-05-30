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Россия направила на Змеиный подкрепление для оккупантов: что известно

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 19:15
Россия направила на Змеиный подкрепление для оккупантов: что известно Фото: остров Змеиный (mapio.net)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль не оставляет попыток захватить остров Змеиный. Для этого для поддержки российской группировки уже направили усиление в виде трех катеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"С целью обеспечения сводного подразделения вооруженных сил РФ, находящегося на острове Змеиный, отмечен переход в направлении острова десантного катера "Дюгонь" и двух противодиверсионных катеров "Раптор", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавляют военные, оккупанты продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма.

"В определенных районах враг дополнительно развернул в два зенитных ракетных дивизиона ЗРС С-300 из состава 4 армии Южного военного округа", - сообщают в Генштабе.

Напомним, по последним данным Оперативного командования "Юг", российские военные пытаются вытащить из воды у острова Змеиный пораженный десантный катер типа "Раптор", и переправить его в пункт базирования Донузлав.

Также мы писали, почему для россиян так важен остров Змеиный.

Ранее в оккупированном Крыму российские военные развернули два дополнительных зенитных ракетных дивизиона С-400 "Ворчун".

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остров Змеиный
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