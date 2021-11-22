Потери госбюджета от уклонения от налогов оценили в 290-465 млрд гривен

Как отмечают авторы исследования, набор инструментов ухода от налогов в Украине в целом не очень отличается от других стран и остается почти без изменений для Украины за последние 5 лет.

В то же время сменился "лидер" среди крупнейших схем по минимизации налогов - наибольшие злоупотребления в 2020 году наблюдаются по схеме заработные платы "в конвертах" - потери бюджета оцениваются в 110-150 млрд грн в год, в то время как четырехлетний лидер - контрабанда и нарушение таможенных правил - отошел на второе место (70-120 млрд грн в год). Объемы этих схем выросли за последний год.

Офшорные схемы, вследствие высокой и восходящей стоимости обслуживания, что обусловливается новыми мировыми стандартами налоговой прозрачности (antiBEPS, FATCA, ATAD, BEPS 2.0, КИК и другие) - все более получают признаки "элитарности", то есть остаются доступными крупным украинским компаниям и состоятельным украинцам. Объемы ухода доходов за границу все еще остаются высокими, но уменьшились за последний год и достигают от 120 до 200 миллиардов гривен в год (15-35 млрд грн потерь бюджета в год).

Тем не менее, другие популярные инструменты уклонения/избегания от налогообложения демонстрируют разнонаправленные тренды. По новым данным объемы злоупотреблений такими: