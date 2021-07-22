Потери госбюджета от импорта растворителей без акциза превысили полмиллиарда

Импорт растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в первом полугодии 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 27,6 тыс тонн до 61,7 тыс тонн.

Лидером в рейтинге получателей стала группа "БРСМ". На нее приходится четвертая часть всех поставок, или 15,1 тыс. тонн. На втором месте компания "Пром Хим" с 12,7 тыс. тоннами растворителей.

Группа "БРСМ" ввезла напрямую через специмпортера и крупнейшего поставщика топлива в сеть "БРСМ-Нафта", компанию "Катма Груп", 12,4 тыс. т. Еще 2,7 тыс. т было получено через компанию "Планета 2000". В прошлом году группа не осуществляла импорт растворителей, используя для повышения октана в своих смесевых бензинах монометиланилин (ММА) и МТБЭ.

Харьковская "Пром Хим" нарастила поставки в 7 раз (1,8 тыс. тонн за январь-июнь 2020 года). В числе клиентов импортера - "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" - оператор крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжающий топливом сеть Моtto.

Компания "ВТГ-Трейдинг" за первое полугодие импортировала 2,6 тыс. т растворителей. По информации СМИ, именно "ВТГ-Трейдинг" поставляет растворители для четырех мини-НПЗ из орбиты сети SunOil (Решетиловка, Богодухов, Васищево и Кременчуг).

"На нефтебазах и мини-НПЗ безакцизные растворители используются для получения подакцизных высокооктановых бензинов. Потери госбюджета на вовлечении в бензин 62 тыс. тонн растворителей в первом полугодии 2021 года составили более 580 млн грн", - заявили в "А-95".

Растворители (код УКТВЭД 3814009090) являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов, - МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д. Однако если перечисленные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 года специальной правки в налоговый кодекс Украины.