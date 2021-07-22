Втрати держбюджету від імпорту розчинників без акцизу перевищили півмільярда

Імпорт розчинників для лакофарбової промисловості (код УКТЗЕД 3814009090) у першому півріччі 2021 р. виріс більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом торік - з 27,6 тис тонн до 61,7 тис тонн.

Лідером у рейтингу одержувачів стала група "БРСМ". На неї припадає четверта частина всіх постачань, або 15,1 тис тонн. На другому місці компанія "Пром Хім" з 12,7 тис тонн розчинників.

Група "БРСМ" ввезла безпосередньо через спецімпортера і найбільшого постачальника пального в мережу "БРСМ-Нафта", компанію "Катма Груп", 12,4 тис. тонн. Ще 2,7 тис. тонн було отримано через компанію "Планета 2000". Торік група не здійснювала імпорт розчинників, використовуючи для підвищення октану у своїх сумішевих бензинах монометиланілін (ММА) і МТБЕ.

Харківська "Пром Хім" наростила постачання в 7 разів (1,8 тис. тонн за січень-червень 2020 року). Серед клієнтів імпортера - "Альтернатив Енерджі Сорсес Компані" - оператор найбільшого в країні міні-НПЗ у селищі Мерефа Харківської області, який забезпечує пальним мережу Моtto.

Компанія "ВТГ-Трейдинг" за перше півріччя імпортувала 2,6 тис. тонн розчинників. За інформацією ЗМІ, саме "ВТГ-Трейдинг" постачає розчинники для чотирьох міні-НПЗ з орбіти мережі SunOil (Решетилівка, Богодухів, Васищеве і Кременчук).

"На нафтобазах і міні-НПЗ безакцизні розчинники використовуються для отримання підакцизних високооктанових бензинів. Втрати держбюджету на залученні в бензин 62 тис. тонн розчинників у першому півріччі 2021 року склали понад 580 млн грн", - заявили в "А-95".

Розчинники (код УКТЗЕД 3814009090) є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів, - МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксілолу, бутилового спирту і т.д. Однак якщо перераховані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за "бензиновою" ставкою 213 євро/1000 л, то за кодом розчинників відносяться до безакцизних. Це стало можливим після внесення в травні 2020 року спеціальної правки в податковий кодекс України.