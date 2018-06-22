Потери бюджета от контрабанды в Украине составляют 4 млрд долларов в год, - Аваков

Потери от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны

В Украине потери бюджета в результате контрабанды на год составляют 4 млрд долларов. Об этом сказал Министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с представителями бизнеса в пятницу, 22 июня, передает пресс-центр МВД.

"Расходы бюджета на этот год у нас составляют 991 миллиард гривен. Поступления от таможни, по плану на 2018 год - 343 миллиарда гривен, за пять месяцев текущего года является выполнение в размере 155 миллиардов гривен. Потери бюджета, которые мы оцениваем в результате контрабанды, специальных схем - это 70 миллиардов гривен",- сказал министр.

По его словам, из этой суммы 65 млрд гривен составляют потери с применением специальных схем и 15 млрд - "другие варианты".

Министр внутренних дел отметил, что потери от контрабанды превышают бюджеты МВД и Минобороны.

Он также разъяснил представителям бизнеса, какие изменения следует ожидать после расширения правительством полномочий полиции во время таможенного контроля.

"Вчера Кабинет министров Украины утвердил постановление № 479 и предоставил правоохранителям больше полномочий во время таможенного контроля. Правительство уже направило целый ряд поручений и по каждому из них ГФС и правоохранители примут целый комплекс решений - совместные группы контроля, особый порядок аналитики, специальные процедуры по контролю в нейтральных водах и в водах Украины", - сказал Аваков.

Как отметил во время встречи.в. председателя ГФС Мирослав Продан, что благодаря выведению теневых схем в прошлом году удалось вернуть в государственный бюджет 20 млрд гривен.

Напомним, в четверг, 21 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Львовскую таможню ждут тщательные проверки, в частности, в связи с массовым въездом в Украину автомобилей на иностранных номерах. Также он анонсировал введение уголовной ответственности за контрабанду.