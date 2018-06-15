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Интервью

Потерь среди украинских военных на Донбассе за сутки нет, - ООС

НовостиОбщество    15.06.2018 - 18:21
Иллюстративное фото (facebook.com theministryofdefence.ua)
Иллюстративное фото (facebook.com theministryofdefence.ua)

Диверсионные группы противника пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) в течение суток, 15 июня 2018 года, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

"Российско-оккупационные войска 15 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 7 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник продолжает осуществлять провокационные обстрелы позиций украинских военных из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением.

"Трижды открывался огонь по Водяному из 120-мм минометов, столько же обстрелов было произведено по защитникам Богдановки с использованием минометов разного калибра. Объединенные силы открывали сосредоточенный огонь в ответ из разрешенного вооружения и успешно подавляли огневые точки противника", - добавили в штабе.

Также говорится, что в темное время суток, под прикрытием огня гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, диверсионные группы противника пытались обойти с флангов позиции защитников Авдеевки.

"Вовремя открытый огонь в ответ заставил боевиков отказаться от своих намерений и отступить", - отрапортовали в штабе.

 

Зведення станом на 18:00 15 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 15 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили об обострении обстановки на Луганском и Мариупольском направлениях.

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Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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