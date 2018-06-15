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Втрат серед українських військових на Донбасі за добу немає, - ООС

НовиниСуспільство    15.06.2018 - 18:21
Ілюстративне фото (facebook.com theministryofdefence.ua)
Ілюстративне фото (facebook.com theministryofdefence.ua)

Диверсійні групи противника намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки

На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) протягом доби, 15 червня 2018 року, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться  у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню, з яких 7 разів із забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник продовжує здійснювати провокаційні обстріли позицій українських військових із житлових кварталів, прикриваючись мирним населенням.

"Тричі відкривався вогонь по Водяному зі 120-мм мінометів, стільки ж обстрілів було здійснено по захисникам Богданівки з використанням мінометів різного калібру. Об'єднані сили відкривали зосереджений вогонь у відповідь з дозволеного озброєння та успішно подавляли вогневі точки противника", - додали у штабі.

Також говориться, що темної пори доби, під прикриттям вогню гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, диверсійні групи противника намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки.

"Вчасно відкритий вогонь у відповідь змусив бойовиків відмовитися від своїх намірів та відступити", - відрапортували у штабі.

 

Зведення станом на 18:00 15 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 15 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомили про загострення обстановки на Луганському та Маріупольському напрямках.

У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі На Донбасі за добу загинули 2 українських військових, ще 6 поранено
Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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