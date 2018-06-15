Втрат серед українських військових на Донбасі за добу немає, - ООС

Диверсійні групи противника намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки
На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) протягом доби, 15 червня 2018 року, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.
"Російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню, з яких 7 разів із забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що противник продовжує здійснювати провокаційні обстріли позицій українських військових із житлових кварталів, прикриваючись мирним населенням.
"Тричі відкривався вогонь по Водяному зі 120-мм мінометів, стільки ж обстрілів було здійснено по захисникам Богданівки з використанням мінометів різного калібру. Об'єднані сили відкривали зосереджений вогонь у відповідь з дозволеного озброєння та успішно подавляли вогневі точки противника", - додали у штабі.
Також говориться, що темної пори доби, під прикриттям вогню гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, диверсійні групи противника намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки.
"Вчасно відкритий вогонь у відповідь змусив бойовиків відмовитися від своїх намірів та відступити", - відрапортували у штабі.
Зведення станом на 18:00 15 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 15 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 15 червня 2018 р.
Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомили про загострення обстановки на Луганському та Маріупольському напрямках.