Втрат серед українських військових на Донбасі за добу немає, - ООС

Диверсійні групи противника намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки

На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) протягом доби, 15 червня 2018 року, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу ООС у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська 15 разів порушували режим припинення вогню, з яких 7 разів із забороненого мінськими домовленостями озброєння", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник продовжує здійснювати провокаційні обстріли позицій українських військових із житлових кварталів, прикриваючись мирним населенням.

"Тричі відкривався вогонь по Водяному зі 120-мм мінометів, стільки ж обстрілів було здійснено по захисникам Богданівки з використанням мінометів різного калібру. Об'єднані сили відкривали зосереджений вогонь у відповідь з дозволеного озброєння та успішно подавляли вогневі точки противника", - додали у штабі.

Також говориться, що темної пори доби, під прикриттям вогню гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, диверсійні групи противника намагалися обійти з флангів позиції захисників Авдіївки.

"Вчасно відкритий вогонь у відповідь змусив бойовиків відмовитися від своїх намірів та відступити", - відрапортували у штабі.

Нагадаємо, раніше у штабі ООС повідомили про загострення обстановки на Луганському та Маріупольському напрямках.