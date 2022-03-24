"Потерь много, технику взрывают": СБУ перехватила очередной разговор оккупанта

Оккупант по телефону рассказывал о боях под Киевом. Он отметил, что сейчас вражеские войска обороняются, лишь изредка выходят в наступление, где несут большие потери.

"Ты в окопе, и обломки вот летят. Обломками наших пацанов очень многое убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. За сутки сплю 6 часов. Страшно!... Потерь много просто: технику взрывают, ребята гибнут. И так вот каждый день... Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим", - рассказал оккупант.