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"Потерь много, технику взрывают": СБУ перехватила очередной разговор оккупанта

Фото: СБУ перехватила разговор оккупанта (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности перехватила разговор российского оккупанта, который рассказывал о боевых действиях под Киевом. Российский солдат заявил об огромных потерях врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Оккупант по телефону рассказывал о боях под Киевом. Он отметил, что сейчас вражеские войска обороняются, лишь изредка выходят в наступление, где несут большие потери.

"Ты в окопе, и обломки вот летят. Обломками наших пацанов очень многое убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. За сутки сплю 6 часов. Страшно!... Потерь много просто: технику взрывают, ребята гибнут. И так вот каждый день... Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим", - рассказал оккупант.

Напомним, ранее СБУ опубликовала перехваченный разговор, в котором оккупанты рассказали, что на войну в Украине отправят срочников.

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