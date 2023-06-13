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Потеплішає, але дощі та грози поки не йдуть. Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

По всій Україні 13 червня очікуються дощі з грозами. Проте температура повітря трохи підніметься і сягатиме +26 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні буде хмарно з проясненнями.

По всій території держави, крім східних та північно-східних областей, місцями невеликі короткочасні дощі, грози. На Закарпатті та Прикарпатті, вдень і в південних областях помірні дощі.

Температура вночі 9-14°, на півдні країни до 17°. Вдень в західних та північних областях 15-20°, на решті території 21-26°.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

В столиці та області буде хмарно з проясненнями.

У Києві опади не очікуються, а в області місцями можливий невеликий короткочасний дощ.

Температура у столиці 11-13°, вдень 18-20°, по області вночі 9-14°, вдень 15-20°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Коли повернеться спека

Погода в Україні цього літа поки що контрастна - часом припікає, а потім стає прохолодніше, налітають грози і дощі. Синоптики прогнозують, що спекотними будуть друга половина червня - перша половина липня.

Додамо, що нещодавно у Києві зафіксували рекорд максимальної швидкості вітру. Він перевищив попередній показник 2012 року.

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