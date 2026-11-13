Потеплішає до +20, у низці регіонів дощі та сніг: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 13 листопада, місцями потеплішає до +20°. Водночас у низці регіонів прогнозуються дощі з переходом у сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно. Невеликі, в західних областях помірні дощі; на Прикарпатті значні, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень з переходом у сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
У південних та більшості центральних областей вранці туман.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с; на Прикарпатті та Закарпатті пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с, вдень хуртовини.
Температура вдень 9-14°, у південній частині та більшості центральних областей 15-20°, на крайньому заході країни 3-8° тепла (в Карпатах зниження до 0-3° морозу).
У Києві та області сьогодні буде хмарно, очікуються невеликі дощі.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 9-14°, у Києві 11-13°.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця робочого тижня.