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Потепління набере силу. Синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 8 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 8 січня, в Україні та в найближчі дні очікується тепла погода. А вже на вихідних знову похолоднішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"8 січня стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах +4...+9 градусів, на заході місцями до +9...+11, у центральних областях +7...+12 градусів, а в південній частині очікуються весняні +9....+14 градусів!" - розповіла вона.

Вдень у середу в Україні буде переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах.

"А ввечері 8 січня дощ, місцями з мокрим снігом, передбачається на заході та півночі України", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

У Києві у середу буде тепло, вночі +2...+4, вдень +5...+7 градусів.

Більша частина доби 8 січня - без опадів, лише ввечері пройде у столиці дощ. Вітер південно-західний, помірний.

Погода в Україні найближчими днями

9-10 січня в Україні втримається тепла погода, а з 11 січня в Україну прийде похолодання.

"Похолодання не буде сильним, вночі до невеликих "мінусів", а в денні години від -2....+3 градусів", - зазначила Діденко.

Детальніше про прогноз на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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