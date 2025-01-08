Потепління набере силу. Синоптик дала прогноз на сьогодні та найближчі дні в Україні

"8 січня стовпчики термометрів протягом дня коливатимуться в межах +4...+9 градусів, на заході місцями до +9...+11, у центральних областях +7...+12 градусів, а в південній частині очікуються весняні +9....+14 градусів!" - розповіла вона.

Вдень у середу в Україні буде переважно сухо, опади ймовірні лише в Карпатах.

"А ввечері 8 січня дощ, місцями з мокрим снігом, передбачається на заході та півночі України", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

У Києві у середу буде тепло, вночі +2...+4, вдень +5...+7 градусів.

Більша частина доби 8 січня - без опадів, лише ввечері пройде у столиці дощ. Вітер південно-західний, помірний.