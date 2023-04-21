UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Потепліє, але буде дощити. Синоптик дала прогноз на вихідні

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на вихідні 22-23 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У найближчі вихідні, 22 та 23 квітня, в Україні трохи потепліє, але все одно йтимуть дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"В Україні вихідними очікується підвищення температури повітря. 22-23 квітня у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+18 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, лише завтра у східній частині, у Полтавській області та на Запоріжжі буде свіжіше, +9...+12 градусів.

"Дощі пройдуть у суботу помірніші на Лівобережжі, на решті території - місцями невеликі, із проясненнями", - зазначила синоптик.

У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі.

"Незначні дощі 23 квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму", - додала Діденко.

Погода у Києві

У столиці в суботу без істотних опадів, у неділю - суха погода.

"Температура повітря у столиці 22 квітня вночі +7, вдень +15 градусів. У неділю вночі вже навіть потепліє до +8...+10, а вдень до +15...+17 градусів", - додала синоптик.

Як повідомлялось, погода у Карпатах сьогодні, 21 квітня, погіршилася. Синоптики попереджають про небезпеку сходження снігових лавин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в Києві