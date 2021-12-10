Потепление, но на западе дожди с мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 10 декабря в Украине ожидается потепление, днем местами до +14. В Житомирской и Винницкой областях пройдут дожди, а на западе - с мокрым снегом, на остальных территориях без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и утром в большинстве областей страны ожидается туман, в западных, местами и в северных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/сек.
Температура воздуха, по данным Укргидрометцентра, составит:
Сегодня в столице без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха днем составит +6 +8 градусов, а ночью +2 +4.