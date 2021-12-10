Потепління, але на заході дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 10 грудня в Україні очікується потепління, вдень місцями до +14. У Житомирський та Вінницькій областях йтимуть дощі, а на заході - з мокрим снігом, на решті територій без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні вночі та вранці в більшості областей країни очікується туман, в західних, місцями і у північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря, за даними Укргідрометцентру, становитиме:
Сьогодні в столиці без істотних опадів, вночі та вранці туман. Температура повітря вдень становитиме +6 +8 градусів, а вночі +2 +4.