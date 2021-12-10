Потепління, але на заході дощі з мокрим снігом: прогноз погоди на сьогодні
Фото: 10 грудня очікується потепління, на заході продовжаться дощі зі снігом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 10 грудня в Україні очікується потепління, вдень місцями до +14. У Житомирський та Вінницькій областях йтимуть дощі, а на заході - з мокрим снігом, на решті територій без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні вночі та вранці в більшості областей країни очікується туман, в західних, місцями і у північних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря, за даними Укргідрометцентру, становитиме:
- у західних областях вдень від 0 до +6 градусів, вночі від -4 до 0;
- на півночі країни +5 +8 градусів вдень, а вночі +1 +5;
- у східних областях вдень +5 +7, вночі +3 +6;
- на півдні країни від +10 до +14 вдень, а вночі +3 +6 градусів;
- у центральних областях вдень +6 +10 градусів, вночі від +1 до +6.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без істотних опадів, вночі та вранці туман. Температура повітря вдень становитиме +6 +8 градусів, а вночі +2 +4.