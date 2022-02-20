UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Потепление и ветер: какой будет сегодня погода в Украине

Автор: Александр Белоус

Сегодня, 20 февраля, днем на крайнем западе и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура днем 4-9 градусов тепла, на юге страны до 12 градусов тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу Ургідрометцентру, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях порывы 15-20 м/с

Температура воздуха составит:

  • на западе страны днем +6 +8 градусов, а ночью -2 +2 градусов;
  • в северных областях днем +6 +8 градусов, ночью 0 +2;
  • в центральных областях днем +6 +8 градусов, ночью 0 +2;
  • в восточных областях днем +6 + 8 градусов, а ночью +1 + 3;
  • на юге страны днем +8 +10 градусов, ночью +1 +3.

Погода в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +1 +3 градусов тепла, днем +6 +8 градусов тепла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине