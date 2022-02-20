Потепление и ветер: какой будет сегодня погода в Украине

Сегодня, 20 февраля, днем на крайнем западе и в южной части местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура днем 4-9 градусов тепла, на юге страны до 12 градусов тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозу Ургідрометцентру, ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах, ночью и в северной и восточной частях порывы 15-20 м/с
Температура воздуха составит:
Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/сек. Температура ночью +1 +3 градусов тепла, днем +6 +8 градусов тепла.