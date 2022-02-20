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Потепління та вітер: якою буде сьогодні погода в Україні

Автор: Олександр Білоус

Сьогодні, 20 лютого, вдень на крайньому заході та у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вдень 4-9 градусів тепла, на півдні країни до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом Ургідрометцентру, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вночі і у північній та східній частинах пориви 15-20 м/с

Температура повітря складе:

  • на заході країни вдень +6 +8 градусів, а вночі -2 +2 градусів;
  • у північних областях вдень +6 +8 градусів, вночі 0 +2;
  • у центральних областях вдень +6 +8 градусів, вночі 0 +2;
  • у східних областях вдень +6 +8 градусів, а вночі +1 +3;
  • на півдні країни вдень +8 +10 градусів, вночі +1 +3.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1 +3 градусів тепла, вдень +6 +8 градусів тепла.

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Погода в Україні