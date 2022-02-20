Потепління та вітер: якою буде сьогодні погода в Україні

Сьогодні, 20 лютого, вдень на крайньому заході та у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вдень 4-9 градусів тепла, на півдні країни до 12 градусів тепла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом Ургідрометцентру, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вночі і у північній та східній частинах пориви 15-20 м/с
Температура повітря складе:
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1 +3 градусів тепла, вдень +6 +8 градусів тепла.