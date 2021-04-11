UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Потепление в Карпатах: есть угроза лавин и повышения уровня воды в реках

Автор: РБК-Украина

Погода в Украине 11 апреля будет теплой, но потепление в Карпатах может привести к схождению лавин. Кроме того, ожидается подъем уровней воды в реках.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 11 апреля в связи с повышением температуры воздуха на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в связи с потеплением и таянием снега в Карпатах в течение 11-12 апреля на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,7 м над уровнями на 08:00 9 апреля, без негативных последствий.

Напомним, по данным синоптиков, уже 13 апреля ситуация может измениться - с запада в Украину зайдет атмосферный фронт, который принесет грозовые ливни. А уже к середине апреля дожди ожидаются на всей территории страны.

А ближе к 20-м числам апреля будет очередная волна похолодания с мокрым снегом. Местами температура снизится почти до нуля в дневное время, а ночью возможны заморозки. Погодных качелей следует ждать уже 14-18 апреля в зависимости от региона.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КарпатыпотеплениеПогода
Читайте также
Ясно и до +14 тепла: прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды