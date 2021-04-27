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Потепление идет в Украину: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

Потепление в Украину придет в четверг. Температура воздуха поднимется во всех регионах до +19, а также отойдут ночные заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

С 29 апреля в Украине потеплеет. В частности, в западных областях температура воздуха днем составит +14+19, а ночью +3+7. В восточных регионах также будет тепло, от +13 до +17. В центре и на юге страны температура воздуха поднимется, днем будет +14+17, а ночью +3+8.

В Киеве в четверг будет тепло. Днем ожидается +14+16, а ночью +3+5.

В пятницу, 30 апреля, также будет тепло, но страну накроют дожди с грозами. Однако, в субботу погода улучшится.

Напомним, синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20.

Отметим, в Украине в течение недели будет наблюдаться переменчивая погода.

Кроме того, вчера в стране значительно ухудшилась погода, часть регионов накрыл снегопад.

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