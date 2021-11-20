Потепление, но с дождями и мокрым снегом: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине

На западе сегодня днем ожидается до +6 +11 градусов, ночью температура воздуха составит +2 +7.

В северных областях столбики термометра днем покажут +8 +11 градусов, а ночью будут колебаться в пределах -1 + 7.

На востоке страны синоптики прогнозируют дожди, местами с мокрым снегом. Днем температура воздуха составит +8 +10, ночью от 0 до +2 градусов.

В южных областях дожди будут идти в течение суток, днем ожидается до +10 +13, а ночью +4 +7 градусов.

В центре страны также прогнозируют дожди, столбики термометра днем покажут +8 +11, ночью +2 +6.

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью пройдут дожди. Температура воздуха днем составит +9 +11, а ночью +4 +6.