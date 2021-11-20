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Потепління, але з дощами та мокрим снігом: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 20 листопада в Україні очікується незначне потепління - вдень до +13 градусів. Проте у центральних, східних та південних областях пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На заході сьогодні вдень очікується до +6 +11 градусів, вночі температура повітря становитиме +2 +7.

У північних областях стовпчики термометра вдень покажуть +8 +11 градусів, а вночі коливатимуться в межах -1 +7.

На сході країни синоптики прогнозують дощі, місцями з мокрим снігом. Вдень температура повітря складатиме +8 +10, вночі від 0 до +2 градусів.

У південних областях дощі йтимуть протягом доби, вдень очікується до +10 +13, а вночі +4 +7 градусів.

У центрі країни також прогнозують дощі, стовпчики термометра вдень покажуть +8 +11, вночі +2 +6.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці вночі пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +9 +11, а вночі +4 +6.

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