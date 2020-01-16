Потепление до +8: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

В двух областях температура воздуха днем достигла +6+8
Сегодня погода в Украине теплая, дождей и снега не будет, температура воздуха достигнет +8. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
На западе Украины сегодня потеплеет. Днем +3+5, а ночью -2-4. В частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях температура воздуха днем достигла +6+8. В южных областях переменная облачность, днем +3+5, а ночью -1+1. В частности, в Одесской области ночью +2+4.
На востоке Украины тоже теплая погода. Днем +2+4, а ночью -2-4. В центральных и северных областях без осадков. Там днем температура воздуха составит +3+5, а ночью 0-2.
Сегодня в столице переменная облачность. Дождей и снега не будет. Днем температура воздуха составит +1+3, а ночью 0-2.
Ранее сообщалось, что в четверг, 16 января, погода ожидается довольно прохладная, но солнечная и без осадков.
Напомним, в среду, 15 января, погода была без осадков, были туманы и морозы до -11 градусов.