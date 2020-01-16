ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потепління до +8: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     16.01.2020 - 08:00
Потепління до +8: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У двох областях температура повітря вдень досягла +6+8

Сьогодні погода в Україні тепла, дощів та снігу не буде, температура повітря досягне +8. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України сьогодні потеплішає. Вдень +3+5, а вночі -2-4. Зокрема, у Львівській та Івано-Франківській областях температура повітря вдень досягла +6+8. У південних областях мінлива хмарність, вдень +3+5, а вночі -1+1. Зокрема, в Одеській області вночі +2+4.

Потепління до +8: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

На сході України теж тепла погода. Вдень +2+4, а вночі -2-4. У центральних та північних областях без опадів. Там вдень температура повітря складе +3+5, а вночі 0-2.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці мінлива хмарність. Дощів та снігу не буде. Вдень температура повітря складе +1+3, а вночі 0-2.

Потепління до +8: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Раніше повідомлялось, що у четвер, 16 січня, погода очікується досить прохолодна, але сонячна і без опадів.

Нагадаємо, у середу, 15 січня, погода була без опадів, були тумани та морози до -11 градусів.

Дощі зі снігом та тепло до +5: прогноз погоди на сьогодні Потепління до +6: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
Новини України потеплениеПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся