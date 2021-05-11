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Потепление до + 26 и дожди: прогноз погоды в Украине на сегодня

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидается значительное потепление. Местами температура в областях прогреется до +26 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Погода по Украине

В Украине в течение дня сохранится теплая погода почти во всех областях. Только на востоке страны столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов. На остальной территории страны ожидается + 20-22 градуса.

Заморозки уйдут. Температура воздуха ночью в среднем по стране составит 5-8 градусов.

Кроме того, в восточных, центральных и южных областях ожидается дождь в течение дня. На севере и западе будет солнечно и тепло.

Погода по Киеву

В столице в течение дня сохранится солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +21 градуса.

Ночью температура опустится до + 4-6 градусов. Осадков не прогнозируют.

РБК-Украина писало, что 11 мая принесет в ряд областей грозовую стихию с дождями и порывистым ветром.

Напомним, сегодня в Карпатах ожидается повышение температуры воздуха, что повлечет оттепель. Существует угроза схода снежных лавин.

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