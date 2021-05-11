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Потепління до +26 і дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні очікується значне потепління. Подекуди температура в областях прогріється до +26 градусів.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

Погода по Україні

В Україні протягом дня утримається тепла погода майже в усіх областях. Тільки на сході країни стовбчики термометрів не піднімуться вище +14 градусів. На решті території країни очікується +20-22 градуси.

Заморозки відйдуть. Температура повітря вночі в середньому по країні становитиме 5-8 градусів.

Крім того, в східних, центральних та південних областях очікується дощ протягом дня. На півночі та заході буде сонячно та тепло.

Погода по Києву

В столиці протягом дня утримається сонячна погода. Температура повітря прогріється до +21 градуса.

Вночі температура опуститься до +4-6 градусів. Опадів не прогнозують.

РБК-Україна писало, що 11 травня принесе в ряд областей грозову стихію з дощами і поривчастим вітром.

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах очікується підвищення температури повітря, що спричинить відлигу. Існує загроза сходження снігових лавин.

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