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Потепление до +20 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 22 октября 2020 08:00
Потепление до +20 и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: осень в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня, 22 октября, прогнозируют улучшение погодных условий. Температура воздуха местами подымится до +20 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз во всех областях

На всей территории Украины будет переменная облачность без осадков.

Температура воздуха днем в западных областях будет в пределах +15+19 градусов, в Ивано-Франковской области +18+20. Ночью +6+8 градусов, на Закарпатье +3+5.

В центре страны столбики термометров будут колебаться от +15 до +18 градусов днем и +5+8 ночью.

В Черниговской, Сумской и Луганской областях температура воздуха составит +12+15 градусов днем, +4+7 градусов ночью. В Харьковской и Донецкой областях +15+17 днем, +5+7 ночью.

В южных регионах прогнозируют +17+20 градусов днем, +7+10 ночью.

Потепление до +20 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В столице сегодня будет без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов днем, +6+8 ночью.

Потепление до +20 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Ранее РБК-Украина писало, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. В ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

Также сообщалось, что 22-23 октября в стране будет короткое "бабье лето".

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