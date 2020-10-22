Потепління до +20 і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Фото: осінь в Україні (РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 22 жовтня, прогнозують поліпшення погодних умов. Температура повітря місцями підніметься до +20 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Прогноз у всіх областях

На всій території України буде мінлива хмарність без опадів.

Температура повітря вдень у західних областях буде в межах +15+19 градусів, в Івано-Франківській області +18+20. Вночі +6+8 градусів, на Закарпатті +3+5.

У центрі країни стовпчики термометрів коливатимуться від +15 до +18 градусів, вдень +5+8 вночі.

У Чернігівській, Сумській і Луганській областях температура повітря становитиме +12+15 градусів вдень, +4+7 градусів вночі. У Харківській і Донецькій областях +15+17 вдень +5+7 вночі.

У південних регіонах прогнозують +17+20 градусів, вдень +7+10 вночі.

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде без опадів. Температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів вдень, +6+8 вночі.

Раніше РБК-Україна писало, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Найближчим часом можливі заморозки на частині України, в горах випаде сніг.

Також повідомлялося, що 22-23 жовтня в країні буде коротке "бабине літо".