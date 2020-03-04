Потепление до +17: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 4 февраля улучшится, в стране потеплеет до +17, но на западе сильные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В среду потеплеет до +17, но в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях дожди. На севере и в центре страны переменная облачность, днем +14+17, а ночью +3+6. В восточных областях днем +12+16, а ночью +2+5. Также на юге страны существенно потеплеет, до +17, а ночью +6+8.

Прогноз в Киеве

В столице в среду переменная облачность и существенное потепление. Днем +14+16, а ночью +4+6.

Напомним, синоптики прогнозировали значительный дождь и мокрый снег в Карпатах.

Также синоптики прогнозировали, что в четверг в Украине будет тепло, потепление до +17. Впрочем, в пятницу похолодает.