Мокрый снег и сильный дождь: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Карпатах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Карпатах будет сильный дождь

Погода в Карпатах 4 марта ухудшится, объявлено штормовое предупреждение и мокрый снег в горах. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, завтра в Карпатах будет сильный дождь.

"По данным Укргидрометцентра, 4 марта на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, в горах с мокрым снегом (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики прогнозировали, что до четверга в Украине будет тепло, потепление до +17. Впрочем, в пятницу похолодает.

РБК-Украина писало, что в Карпатах сегодня, 3 марта, ожидается значительный уровень схода лавин. Также синоптики предупредили о повышении уровней воды 3-4 марта на реках Закарпатья, бассейна Прута.

Кроме того, сегодня, 3 марта, в Украине ожидается существенное потепление. Температура воздуха поднимется до +15. Во всех областях, кроме Закарпатской области, будет сухо. На Закарпатье ожидается дождь. Во вторник в Киеве переменная облачность, без осадков. Днем +12+14, а ночью +4+6.

Напомним, вчера в ГСЧС объявили штормовое предупреждение, в частности в Карпатах. По Киеву и Киевской области в течение суток 2 марта были порывы ветра 15-20 м/с.