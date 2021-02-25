UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Потепление до +16 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 февраля, на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в некоторых западных областях поднимется до +16 тепла, однако на востоке все еще возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +11 до +16, а ночью она составит от -1 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +13 градусов, а ночью от -6 до +2.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -1 до +13, а ночью столбики термометров покажут -13 +1 градус.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +4 до +9, а ночью от -1 до +2 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие две недели не порадует ни особенно теплой погодой, ни отсутствием осадков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Температурные качели: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня
На дорогах Украины из-за гололеда объявили первый уровень опасности
Прогноз погоды