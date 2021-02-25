Потепління до +16 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +11 до +16, а вночі вона становитиме від -1 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +13 градусів, а вночі від -6 до +2.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -1 до +13, а вночі стовпчики термометрів покажуть -13 +1 градус.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +4 до +9, а вночі від -1 до +2 градусів.