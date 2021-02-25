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Потепление до +16 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Четверг 25 февраля 2021 08:00
Потепление до +16 и без осадков: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 февраля, на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем в некоторых западных областях поднимется до +16 тепла, однако на востоке все еще возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +11 до +16, а ночью она составит от -1 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +1 до +13 градусов, а ночью от -6 до +2.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -1 до +13, а ночью столбики термометров покажут -13 +1 градус.

Потепление до +16 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +4 до +9, а ночью от -1 до +2 градусов.

Потепление до +16 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в ближайшие две недели не порадует ни особенно теплой погодой, ни отсутствием осадков.

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