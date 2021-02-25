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Потепління до +16 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Новость на русском → Україна, Четвер 25 лютого 2021 08:00
Потепління до +16 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 лютого, на всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +16 тепла, однак на сході все ще можливі заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +11 до +16, а вночі вона становитиме від -1 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +13 градусів, а вночі від -6 до +2.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від -1 до +13, а вночі стовпчики термометрів покажуть -13 +1 градус.

Потепління до +16 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +4 до +9, а вночі від -1 до +2 градусів.

Потепління до +16 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що погода в Україні в найближчі два тижні не порадує ні особливо теплою погодою, ні відсутністю опадів.

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