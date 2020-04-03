Потепление до +15: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 3 апреля улучшится, днем будет тепло, но ночью еще холодно. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе тепло и солнечно, температура воздуха днем +12+14, а ночью -1-3. В северных областях тоже днем тепло, +13+15, а ночью 0-2. В центральных областях еще теплее, днем +13+15, а ночью -1-3. На востоке страны сухо и тепло, днем +13+15, а ночью -1-4. В южных областях днем +11+15, а ночью 0-2.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тепло и сухо. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью -1+1.

Напомним, последние дни погода в Украине испортилась. Днем был сильный ветер, а ночью морозы.

Ранее сообщалось, что погода в Украине в апреле обещает быть не такой теплой, как прогнозировали синоптики ранее. Заморозки могут быть даже в середине месяца, а весеннее тепло придет разве что до конца апреля.