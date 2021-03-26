Потепление до +15: появился прогноз погоды в Украине на субботу

Прогноз на субботу во всех регионах Украины

Согласно прогнозу метеорологов, теплее всего завтра будет на западе Украины. Температура воздуха днем там будет достигать отметки в +13 +15 (по Цельсию), ночью - от 0 до -2. В северной и центральной части Украины днем ожидается 11-13 градусов тепла, ночью от 0 до -2. На Юге и Востоке днем будет +10 +12, в Одесской области чуть теплее - до 13 градусов тепла. Ночью возможны заморозки до -1.

В Крыму температура воздуха - 9-11 градусов тепла, ночью - от 1 градуса тепла до -1.

Прогноз на субботу в Киеве и Киевской области

В Киеве, как и в других регионах Украины будет тепло и солнечно, температура воздуха - 11-13 градусов тепла. В некоторых районах Киевской области температура воздуха может достигать +14.