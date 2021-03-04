Потепление до +14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +14, а ночью она составит от -1 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +6 до +11 градусов, а ночью от -4 до +1.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от +6 до +11, а ночью столбики термометров покажут -4 +2 градуса.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо. Температура воздуха днем будет от +8 до +12, а ночью от -5 до 0.