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Потепління до +14 та без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 4 березня, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вдень у деяких західних областях підніметься до +14 тепла, однак вночі в країні будуть заморозки.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у західних областях температура повітря вдень буде коливатися від +7 до +14, а вночі вона становитиме від -1 до +1.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде від +6 до +11 градусів, а вночі від -4 до +1.

У східних та південних регіонах температура повітря становитиме від +6 до +11, а вночі стовпчики термометрів покажуть -4 +2 градуси.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде сухо. Температура повітря вдень буде від +8 до +12, а вночі від -5 до 0.

Нагадаємо, погода в Україні в кінці тижня погіршиться. Найближчими днями очікуються різкі перепади температури - від +13 до +1.

Також повідомлялось, що в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами", при цьому перший місяць весни буде досить щедрим на опади.

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