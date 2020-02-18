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В Украине ожидается потепление до +12

Новости » Общество     18.02.2020 - 18:36
В Украине ожидается потепление до +12
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Почти на всей территории Украины ожидается теплая и сухая погода

Погода в Украине 19 февраля почти на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, 19 февраля почти на всей территории Украины ожидается сухая и теплая погода. Исключением станут юго-восточные области и Крым, там пройдет незначительный дождь.

Теплее всего будет на юге и в центре Украины. В Николаевской, Одесской и Херсонской областях ожидается до +12 днем и до +4 ночью.В Украине ожидается потепление до +12

На западе Украины температура днем поднимется до +10, ночью ожидается мороз до -2. В Карпатах местами небольшой мокрый снег, ночью до -6, днем ожидается до +3.

В восточной части Украины воздух днем прогреется до +6, ночью ожидается до -2, на дорогах гололедица.

Относительно теплая погода сохранится в северных областях - до +8 днем и +2 ночью.

Напомним, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.

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