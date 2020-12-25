Потепление до +11 и дождь со снегом: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 25 декабря, на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет в пределах -2 +11, однако ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -11.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня во всех западных, южных регионах, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях будет идти дождь. Во всех остальных областях ожидается мокрый снег.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +7, а ночью она будет от +1 до +5.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от +2 до +6, а ночью от -1 до +4.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -2 до +11, а ночью она будет в пределах -11 +6.

Прогноз в Киеве

Киев и область сегодня накроют дожди. Температура воздуха днем составит от +2 до +6, а ночью от -1 до +4.

Напомним, в пятницу в Украине ожидается снег, гололед и шквальный ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Также РБК-Украина писало, что накануне в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях выпало от 2 до 8 см снега.